Bitterfeld/MZ. - Das Nadelöhr auf der Bundesstraße 100 am Rand von Bitterfeld ist beseitigt. Die einspurige Sperrung der Fahrbahn vor der Schule „An der Kastanie“ kurz hinter dem Kreuzeck ist seit Samstag aufgehoben.

An dieser Stelle war seit Montag vergangener Woche die stadteinwärts führende Spur der B 100 wegen Bauarbeiten des Wasserversorgers Midewa gesperrt gewesen. Der Verkehr wurde per Ampelregelung wechselseitig an der mit Baken abgesperrten Stelle vorbeigeleitet, was teils zu Wartezeiten geführt hatte.

Grund für die Straßensperrung war die Verlegung eines neuen Wasserleitungsanschlusses für den aus Modulen bestehenden Erweiterungsbau der Schule. Dessen Errichtung soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Auf dem Schulgelände gehen die Arbeiten weiter.