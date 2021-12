Wieder eine schwarze Null in Sandersdorf-Brehna - Welche Investitionen 2022 geplant sind

Sandersdorf/MZ - Die Stadt Sandersdorf-Brehna kann 2022 über solide Finanzen verfügen. Der Stadtrat hat auf seiner letzten Sitzung des Jahres einen ausgeglichenen Haushalt angenommen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Als „einen Haushalt, der uns gut zu Gesicht steht“ bezeichnete Torsten Kaltofen (CDU-Grüne) die Finanzen der Stadt.

Die schwarze Null unter dem Strich kommt daher, dass sich sowohl Einnahmen als auch Ausgaben auf jeweils 29,13 Millionen Euro belaufen. Damit können im neuen Jahr verschiedene größere Projekte in der Stadt angegangen werden.

Kita Roitzsch ist Nummer Eins

Im kommenden Haushaltsjahr ist als größte Investition von Sandersdorf-Brehna der Neubau der Kita in Roitzsch vorgesehen, für den rund 4,65 Millionen Euro veranschlagt sind. Seit Jahren wird hier nach einem geeigneten Ersatz für die bestehende Kita gesucht (die MZ berichtete), nun ist nach MZ-Informationen ein passendes Grundstück gefunden worden.

Ein weiteres Großprojekt ist die Sanierung der Grundschule in Brehna, wofür die Stadt 442.000 Euro in die Hand nimmt. Über den Erwerb eines Tanklöschfahrzeug in Höhe von einer halben Million Euro kann sich die Freiwillige Feuerwehr Sandersdorf freuen, zudem wird die Stadt eine Dreiviertelmillion ausgeben, um eine neue Drehleiter für die Kameraden zu besorgen. Außerdem sind insgesamt rund vier Millionen Euro für die Weiterentwicklung der Gewerbegebiete vorgesehen.

In Ergänzung zu diesen Investitionen hat die Stadt weitere laufende Ausgaben. Die Personalkosten der Stadtverwaltung belaufen sich auf knapp elf Millionen Euro. Transferaufwendungen - dazu zählen die Gewerbesteuer- und die Kreisumlage - betragen 8,3 Millionen Euro.

Die Stadt Sandersdorf-Brehna bleibt auch im kommenden Jahr eine der Geberkommunen in Sachsen-Anhalt und wird etwa zwei Millionen Euro als Ausgleich an das Land zahlen. Sach- und Dienstleistungen wie Bewirtschaftungskosten und Mietgebühren belaufen sich insgesamt auf rund fünf Millionen Euro. Die restlichen Aufwendungen machen rund 16 Prozent der Ausgaben aus.

Die Gewerbesteuer klingelt

Die Erträge setzen sich zum absoluten Großteil aus Steuereinnahmen zusammen. Diese liegen bei insgesamt knapp über 20 Millionen Euro, das macht unterm Strich mehr als zwei Drittel der Einnahmen aus.

Dank der großen und mittleren Unternehmen in der Stadt klingelt die Kasse ebenfalls bei den Gewerbesteuereinnahmen: Die Erträge daraus haben mit rund zwölf Millionen Euro den größten Anteil an den Haushaltseinnahmen, dazu kommen Zahlungen aus der Einkommenssteuer mit etwa fünf Millionen Euro.

Neben den Steuereinnahmen fließen rund 3,7 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen aus dem öffentlichen Sektor. Bei den restlichen Einnahmen handelt es sich um eine bunte Mischung sonstiger Zahlungen an die Stadt wie Verwaltungsgebühren, Pachtverträgen und Gewinnen aus Beteiligungen, etwa an der Midewa. Im nächsten Schritt wird der Haushalt nun von der Kommunalaufsicht geprüft, wobei eher nicht damit zu rechnen ist, dass diese etwas zu beanstanden hat.