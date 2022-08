Wie vor 20 Jahren der „Stöpsel“ der Goitzsche gezogen werden musste

Die Evakuierung von Bitterfeld kann erst aufgehoben werden, wenn der Pegel der Goitzsche sinkt. Dafür wird in Windeseile ein Ablaufbauwerk errichtet. Das ist aber alles andere als einfach.

An der Bundesstraße 100 wird zwischen Pegelturm und Mühlbeck im Akkord am künstlichen Goitzsche-Ablauf gearbeitet.

Mühlbeck/MZ - Seit Tagen ist die Goitzsche übervoll. Nur der Sandsackwall am Fritz-Heinrich-Stadion verhindert, dass das Wasser in die Bitterfelder Innenstadt läuft. Weil das von zahlreichen Helfern und Soldaten aufgeschichtete Bauwerk hält, ist immer häufiger vom Wunder die Rede. Laut werden aber auch die Fragen der evakuierten Bitterfelder nach der Rückkehr in ihr Zuhause.