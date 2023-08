Das Raguhner Rathaus in der Hauptstraße.

Raguhn/MZ - Kommt noch vor Jahresende ein Haushalt für Raguhn-Jeßnitz? Diese Frage ist am Mittwochabend im Stadtrat debattiert worden. Es sieht nicht gut aus, das machte die kommissarische Bürgermeisterin Constance Mädchen-Vötig deutlich. Zwar präsentierte sie den Mitgliedern des Stadtrats von Raguhn-Jeßnitz eine Haushaltsplanung für 2023. Doch ob diese jemals in Kraft treten kann, bezweifelte sie. „Man muss realistisch sein – wir sind jetzt im August. Ob der Haushaltsplan überhaupt noch zur Genehmigung gebracht wird oder zur Beschlussfassung, sei mal dahingestellt.“ Woran hapert es, wie steht es um die Mittel der Muldestadt und was soll auch ohne Haushalt umgesetzt werden?