Wie sich das Wolfener Ballett-Ensemble auf ihre Große Gala am Sonnabend vorbereitet

Wolfen/MZ - In den Räumen des Wolfener Ballett-Ensembles im Kulturhaus herrscht Gewusel. Kleiderständer hängen voller Kostüme, an anderen wird noch fleißig genäht. Das Telefon klingelt, zwischendurch kommen immer wieder Leute, um ihre bestellten Eintrittskarten abzuholen. Und im Probenraum sowie im Saal 063 wird fleißig trainiert.

Der Countdown läuft! In diesem Jahr lädt der Verein nach coronabedingter Pause wieder zur großen Ballett-Gala ein. Premiere ist an diesem Sonnabend, es folgen weitere Veranstaltungen am Sonntag sowie am 16. und 17. Oktober. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Angela Kuhrt hat für Kostüme & Co. den Hut auf. Foto: André Kehrer

Doch es ist vieles anders diesmal als in all den Jahren zuvor. Wie überall hat Corona auch beim Wolfener Ballett seine Spuren hinterlassen. Monatelang konnte nicht trainiert werden, die öffentliche Gala im vergangenen Jahr fiel ins Wasser. Umso mehr freuen sich jetzt alle darauf, sich endlich wieder vor großem Publikum präsentieren zu können.

Pandemie hat den Trainingsbetrieb beim Wolfener Ballett beendet

Als die Pandemie im vorigen Jahr um sich griff, war erst mal Schluss. „Erst im Juni konnten wir dann wieder mit dem Training beginnen“, erzählt Vorstandsvorsitzende Kathrin Schiller. Auch vereinzelte Auftritte gab es wieder. Aufgrund der ungewissen Situation wurde jedoch nur eine vereinsinterne Gala aufgeführt. Dann kam die nächste Corona-Welle, ab November durfte sich erneut kein Rad mehr drehen.

„Das war für uns alle sehr schlimm“, sagt die Vereinschefin. „Besonders die Tänzerinnen und Tänzer haben darunter gelitten.“ Nicht nur deshalb, weil es wieder kein Training und keine Auftritte mehr gab. „Vor allem, sich nicht mehr regelmäßig sehen zu können, war sehr deprimierend.“

Bianka Voges (l.) und Sylvia Bebber legen letzte Hand an den Kostümen an. Foto: André Kehrer

Über WhatsApp-Gruppen wurde Kontakt gehalten. Und schließlich im März dieses Jahres der Entschluss gefasst, es auf technischer Basis auch mit dem Training zu versuchen. Nun also wurde zu Hause getanzt - von den Trainern online auf dem Bildschirm verfolgt. Bei 190 aktiven Mitgliedern und fünf Trainern kein leichtes Unterfangen. „Und ein Ersatz für normale Proben war es natürlich auch nicht“, beschreibt Vorstandsmitglied Erhard Reuter die damit verbundenen Schwierigkeiten. Nicht nur aus rein organisatorischen Gründen. „Denn oft hat auch die Technik nicht mitgespielt.“ Und nicht jeder hat im Wohnzimmer Platz zum Tanzen ...

Ab Juni hat nach und nach der normale Probebetrieb wieder begonnen

Die jüngsten Mitglieder haben dann in kleinen Gruppen im Rathaus-Innenhof mit dem Training begonnen, wofür die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen den Strom zur Verfügung stellte. Schließlich war es dann erneut Juni, als nach und nach endlich wieder mit relativ normalem Probebetrieb begonnen werden konnte. Aber dann kamen die Sommerferien, so dass es erst Ende August richtig in die Vollen ging.

„Deshalb haben wir uns entschlossen, diesmal eine kleinere Gala zu präsentieren.“ Sie dauert etwa eineinhalb Stunden, eine Pause gibt es nicht. Organisatorisch ist das Ganze einmal mehr eine Herausforderung. Nur knapp die Hälfte der Plätze im Großen Saal des Kulturhauses können besetzt werden, Hygieneauflagen und die 3G-Regelung sind einzuhalten, die Kontaktverfolgung muss gewährleistet sein.

Aber Hauptsache Gala! Und so sind die Karten für dieses Wochenende bereits ausverkauft. Für die folgenden beiden Termine sind aber noch Plätze verfügbar.

Die Proben für die große Gala laufen auf Hochtouren. Foto: André Kehrer

Bis zur Premiere wird weiter fleißig geprobt - auch auf der Bühne natürlich. Und es werden noch letzte Handgriffe an den Outfits vorgenommen, für die Angela Kuhrt als stellvertretende Vereinschefin den Hut auf hat. An dem schon vor Corona geplanten Vorhaben, ähnlich wie bei „Peter Pan“ erneut ein getanztes Märchen einzustudieren, wird übrigens festgehalten. Vielleicht lässt es die Situation ja schon im nächsten Jahr Realität werden.

Karten für den 16. Oktober um 18 Uhr und den 17. Oktober um 15 Uhr gibt es online unter www.kulturhaus-bitterfeld-wolfen.de oder an der Theaterkasse zu den Öffnungszeiten.