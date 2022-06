Wie Schulen im Altkreis Bitterfeld unter erneut schwierigen Corona-Bedingungen arbeiten

Bitterfeld/MZ - In zwei Wochen beginnen die Weihnachtsferien - und erneut laufen turbulente Wochen in den Schulen im Altkreis Bitterfeld. Die Corona-Lage spitzt sich zu - auch vor den Klassenräumen machte das Virus nicht Halt. Doch für viele Eltern war das bisher kein Grund, den Anspruch auf Präsenzbefreiung wahrzunehmen, teilte der Sprecher des Landesschulamts, Tobias Kühne, mit. Weniger als zwei Prozent der Schüler an weiterführenden Schulen lernen zu Hause, an den Grund- und Förderschulen sind es knapp fünf.

Die Schulen indes treffen unabhängig davon Vorkehrungen, um bis zu den Ferien einen geregelten Ablauf zu schaffen - allen gemein ist, dass die Schüler täglich auf Corona getestet werden. So auch am Berufsbildungszentrum in Bitterfeld. „Derzeit ist keine Klasse komplett in Quarantäne, nur einzeln sind Positivfälle aufgetreten“, berichtet Schulleiter Rainer Woischnik.

Wer von der Präsenzpflicht befreit werden wolle - auch dies hatte es in wenigen Fällen gegeben - müsse eine Begründung vorlegen. Viel mehr Sorgen bereitet Woischnik aktuell der Krankenstand unter den Lehrkräften. Über 400 Stunden müssen durch Kollegen ersetzt werden - „die Lehrer vertreten, so gut es geht.“ Die Klassen, die in Vollzeit unterrichtet werden, hätten auch bereits alle Klassenarbeiten geschrieben, um die Noten noch in diesem Kalenderjahr sicher zu haben.

Eine Praxis, der sich auch Schulleiterin Andrea Fälscher in der Grundschule Löberitz bedient hat. „Deutsch ist geschrieben, die Mathe- und Sachkundearbeiten sind noch vor den Ferien dran“, erklärt sie den Ablauf in der vierten Klasse. Bevor etwas Unvorhergesehenes passiere im neuen Jahr, sagt sie. Bei den Kindern sei die Grundschule „noch gut bestückt“ - erst ein positiver Fall sei beim Testen aufgetreten. Einige Kinder seien durch Corona-Fälle zu Hause in Quarantäne.

Im Bitterfelder Europagymnasium ist die Zahl der Schüler, die mit positivem Test nach Hause müssen, derweil um einiges höher, sagt Schulleiter Günther Eckert auf MZ-Nachfrage. Bis zu 20 Schüler müssen täglich wieder nach Hause, weil der Test positiv ausfalle: „Wir sind ein bisschen der verlängerte Arm des Gesundheitsamtes.“

Die zehnten Klassen seien in der vergangenen Woche für ein paar Tage komplett zu Hause geblieben und nur zu einer Klausur in die Schule gekommen. Der Unterricht laufe dann über die Online-Plattform Moodle. „Das nutzen wir weiterhin“, so Eckert. Zugleich habe er Sorgen um seine Lehrer: zum einen gebe es bereits einen hohen Krankenstand, zum anderen seien sie weniger geschützt als andere Berufsgruppen.