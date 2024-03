Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Familien gibt es in allen Formen und Kombinationen – und Orten. Julian und Jill sind Cousin und Cousine und wurden beide in Deutschland geboren. Doch während der siebenjährige Julian mit Mama, Papa und den beiden Geschwistern in Deutschland zwischen Weinbergen lebt, wohnt die achtjährige Jill mit ihrer Familie in Australien. Die beiden sind die Hauptfiguren eines neu erschienenen Kinderbuches mit dem Titel „Sommer bei dir – Winter bei mir“, an dem die Illustratorin Lucie Göpfert in den vergangenen Jahren mitgearbeitet hat und das sie am Freitag, dem 22. März, auf der Leipziger Buchmesse präsentieren wird.