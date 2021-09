Wie läuft die Pilzsaison 2021 für Sammler in Anhalt-Bitterfeld?

Thalheim/MZ - Geteiltes Leid ist ...? So in etwa beschreibt Pilzberater Gerhard Niechziol die Pilzsaison 2021. Der Wald präsentiert sich in diesem Jahr teils feucht, teils trocken. Das bedeutet? Pilze in Hülle und Fülle, aber auch eine lange Durststrecke für all jene, die auf staubigen Boden treffen. Gut, dass der Mensch noch keinen Einfluss aufs Wetter hat, findet auch Niechziol. Es heißt also weiter: Suchen.

Und es ist auch gut so, meint der Vorsitzende der Fachgruppe Mykologie Wolfen. Die Suche macht das Hobby eben aus. Wenn die Pilze flächendeckend zu finden wären, würde es wohl nicht mehr Pilzsuche heißen. Nun gut. Der Herbst sei noch lang - bis zum ersten Frost ist wohl noch etwas Zeit. Denn mit ihm klingt die Saison der begehrten Waldfrüchte aus.

Niechziol erinnert sich noch an seinen allerersten Ausflug und seinen ersten Kniefall in den Waldboden

Niechziol erinnert sich noch an seinen allerersten Ausflug und seinen ersten Kniefall in den Waldboden - mit Korb, Taschenmesser und Pilzbestimmungsbuch - „da war ich 17“. Marone, Pfifferling, Steinpilz? Fehlanzeige. Man staune: Der violette Lacktrichterling sollte es sein. Davon gab’s für Niechziol junior eine schmackhafte Pilzsuppe. Die musste er allein löffeln, erinnert er sich. Die Familie wollte wohl erstmal sehen, wie es ihm nach dem Essen erging.

Zum Pilzsachverständigen Gerhard Niechziol kommen all jene, die sich mit ihren Funden nicht sicher sind. (Foto: André Kehrer)

Vorzüglich! Und Niechziol musste die Delikatessen nicht teilen. Dieses Erlebnis wiederholte sich nie mehr. Der Thalheimer ist seit vielen Jahren Pilzsachverständiger. Das bedeutet jedoch nicht, alle zu kennen. Etwa 5.000 Arten gibt es deutschlandweit. 200, schätzt der Fachmann, „sind mir bekannt“. Aber es gibt ja schließlich auch Nachschlagewerke. Sicher ist sicher.

Jetzt hofft er für alle Pilzfans auf volle Körbe

In seinem Büchlein findet sich auch der braune Filzröhrling. Anfänger unter den Pilzsuchern haben von ihm noch nie etwas gehört. „Gut für mich. Denn er ist einer meiner Lieblingspilze und sehr, sehr schmackhaft.“

Die Pilz-Vielfalt (Foto: André Kehrer)

Und - Gerhard Niechziol hat immer noch ein paar Tipps parat: Bei den Köstlichkeiten des Waldes komme es nicht immer auf die Größe an - wie so oft im Leben. Die kleinen Exemplare sind fester, oft nicht madig - und sie sind wie Frauen frisch und knackig. Ein letzter Rat: Man sollte sie immer mit Fingerspitzengefühl anfassen. Hört, hört!

Jetzt hofft er für alle Pilzfans auf volle Körbe. Die Saison ist noch lang. Und: „Wer zuerst kommt, der ...“

Der Pilzsachverständige Gerhard Niechziol ist im Lärchenweg 1 in 06766 Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Thalheim, unter Telefon.: 0176/41080804 erreichbar.