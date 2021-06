Wie kann das Vereins- und Familienfest in der Wolfener Fuhneaue 2021 stattfinden?

Kann das Vereins- und Familienfest in der Fuhneaue in diesem Jahr stattfinden?

Wolfen - Das Ziel ist klar: Das Vereins- und Familienfest in der Wolfener Fuhneaue soll stattfinden. Auch der Termin steht: Vom 10. bis 12. September sollen die Wolfener und Besucher aus anderen Ortsteilen unter freiem Himmel feiern. Doch auch wenn sich aktuell die Corona-Lage entspannt, bleibt die Frage: Unter welchen Bedingungen kann das Fest stattfinden? Darüber diskutierten nun der Ortschaftsrat und die Verwaltung.

Denn zumindest aus Sicht von Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen) gibt es Voraussetzungen: „Ich will das Fest, aber nur unter halbwegs vernünftigen Bedingungen. Also zum Beispiel ohne Masken und ohne Tests.“ Dass auch die Verwaltung größtmögliche Normalität anstrebt, versicherte Anja Topat-Geschke vom Sachbereich Kultur/Tourismus.

Man hoffe auf mindestens 2.000 mögliche Besucher

Doch sei schwer abzuschätzen, welche Regelungen dann gelten werden. „Das Gute ist: Wir können je nach Verordnung sehr kurzfristig planen.“ Das habe 2020 die 2. Kunst- und Kulturwoche bewiesen. Deshalb sei auch keine Deadline Wochen vor dem Fest nötig.

Man hoffe auf mindestens 2.000 mögliche Besucher. Da es zur Fuhneaue nur zwei Zugänge gibt, sei das gut kontrollierbar und mit dem bewährten Chipsystem auch leicht umsetzbar. Doch noch sei einfach nicht klar, ob man zusätzliche Absperrungen, Personal, Security und Toiletten braucht. Deshalb sei die finanzielle Planung schwierig. Fest stehe immerhin: Man habe 30.000 Euro aus den Brauchtumsmitteln und bereits 5. 000 Euro an Spenden zusammen.

In alle Verträge mit Künstlern wird eine Corona-Klausel aufgenommen

Auch zum Programm gibt es Ideen: Der Freitag soll als Oldie- oder Tanzabend den Auftakt liefern. Samstag wird es ein buntes Programm auf der Bühne geben, bei dem die Vereine eingebunden sind. „Hier ist die Frage: Beginnen wir um 10 oder um 14 Uhr“, meinte Topat-Geschke an die Adresse des Ortschaftsrates. Der Sonntag soll sich vor allem an die Kinder richten - beispielsweise mit Zirkus und Clowns. Zudem profitiere man von Nebenveranstaltungen wie dem Tag des Offenen Denkmals, den Jubiläen 80 Jahre Wolfener Bahnhof und 100 Jahre Gartensparte Am Busch sowie einem Konzert der Kirchengemeinde in der Johanneskirche mit Bastian Thomas Kohl.

Verträge mit Künstlern seien noch nicht geschlossen, sagte Topat-Geschke auf Nachfrage. Doch werde in allen Verträgen eine Corona-Klausel aufgenommen, was kurzfristige Änderungen ermögliche. Von einem Schausteller habe man eine klare Interessensbekundung. Aus dem Ortschaftsrat kam die Forderung, schnell weitere Schausteller und Künstler zu binden. „Und bei der Entscheidung, ob und wie das Fest tatsächlich stattfindet, sollten wir einbezogen sein“, forderte André Krillwitz. (mz)