Wie in Pouch Kletterer für den Ernstfall ausgebildet werden

Im hochmodernen Schulungszentrum der Agora Akademie in Pouch hängt Normen Lieder in luftigen neun Metern Höhe.

Pouch/MZ - Auf neun Metern Höhe hängt Normen Lieder in den Seilen. Genauer gesagt an einem Spezialseil, das mehrere Tonnen tragen kann. Von dort hat er einen guten Ausblick, aber deswegen ist er nicht in das moderne Schulungszentrum der Agora Akademie in Pouch gekommen. Nein, er ist wegen des Seils hier. Und des Gurts, mit dem er gesichert ist.

Lieder ist einer von drei Teilnehmern einer besonderen Schulung. Alle drei kommen aus der Feuerwehrarbeit und kennen sich mit Technik aus. Normen Lieder und sein Kollege Dirk Bilke sind von der Landkreisverwaltung in Wittenberg entsandt worden, wo sie als Gerätewarte bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale arbeiten. Bastian Zernikow, Gerätewart bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist sogar extra aus Weißenthurm in Rheinland-Pfalz quer durch die Republik gereist. Was viel aussagt über die Ausbildung an der Agora Akademie in Pouch.

„Maximal 20 Minuten, so lange kann ein Mensch hängen, bevor es wirklich gefährlich wird“

Lieder, Bilke und Zernikow werden in Pouch zur „befähigten Person“ weiterqualifiziert. Die braucht es in der Arbeit der Feuerwehren, denn nur Kameraden mit diesem Titel dürfen die jährlich anstehende Prüfung der Schutzausrüstung vornehmen. Anleiter ist der Sicherheitsexperte Martin Schönberg. In einem dreitägigen Kurs vermittelt er seinen Lehrlingen auf Zeit in Theorie und Praxis, worauf sie achten müssen, wenn sie die Ausrüstung auf Herz und Nieren prüfen.

Damit sie auch selber ein Gefühl für diese Ausrüstung bekommen, legen sie die Spezialgurte an und hängen dann ein paar Minuten darin rum. „Wie fühlt es sich an?“, fragt Schönberg sie. „Es zwickt“, antwortet Lieder. Woraufhin die anderen Teilnehmer wissend lachen, denn die Gurte sind nicht in erster Linie für Komfort konzipiert, sondern für höchstmögliche Sicherheit im Ernstfall. Zum Beispiel, wenn Personen in großer Höhe gesichert werden müssen, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Dirk Bilke, Normen Lieder und Bastian Zernikow (v.l.) prüfen die Ausrüstung. (Foto: André Kehrer)

„Maximal 20 Minuten, so lange kann ein Mensch hängen, bevor es wirklich gefährlich wird“, erklärt Ausbilder Schönberg. Im schlimmsten Fall kann es dabei zu einem so genannten Hängetrauma kommen. Durch das freie Hängen im Gurt wird der Blutstrom im Körper behindert, das Blut sammelt sich in den Beinen, die Versorgung von Herz und anderen Organen wird unterbunden, was lebensgefährlich werden kann. „Es gibt deswegen viele Todesfälle“, erklärt Lieder.

Damit das nicht passiert, muss die Ausrüstung einwandfrei sein

Damit das nicht passiert, muss die Ausrüstung einwandfrei sein. Denn jeder Ausrüstungsgegenstand hat einen Punkt, an dem er bricht. Das demonstriert Martin Schönberg wenig später mit einem bis zu einem Gewicht von 1,9 Tonnen zugelassenen Karabinerhaken, indem er ihn mit einer speziellen Winde überstrapaziert. Mit einem lauten Knall bricht der Haken bei zweieinhalb Tonnen. „Es reicht eben nicht, sich die Geräte nur anzuschauen“, sagt Martin Schönberg. Das weiß auch Dirk Bilke, denn selbst in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wittenberg gibt es nicht die Möglichkeiten wie in der Agora Akademie in Pouch. „Wir haben solche Geräte nicht“, sagt Bilke.

Ausbilder Martin Schönberg hängt sich auch selber in den Gurt. (Foto: André Kehrer)

Die drei Feuerwehrexperten werden im Rest des Kurses noch mehr lernen, nicht zuletzt viel Theorie. Mitnehmen werden sie aber auch, wie es sich anfühlt, in neun Metern Höhe zu hängen und wo lebenswichtige Ausrüstung brechen kann. Damit es niemand sonst erleben muss.