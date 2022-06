Wie es nach dem Großbrand im Januar jetzt im Obsthof Prussendorf weitergeht

Die Versicherung beauftragt Firma mit Abriss und Entsorgung der Hallenruine. Arbeiten sind in dieser Woche gestartet.

Prussendorf/MZ - Die Augen tränen. Nur ein wenig. Vielleicht vom Wind, der jetzt freie Fahrt durch die Prussendorfer Obstbaumplantage hat. Vielleicht aber auch, weil die Erinnerung an jene Nacht im Januar nicht weichen will, als für Annett Lebahn und ihre Kollegen durch einen Großbrand auf dem Obsthof Prussendorf die Welt in Schieflage geriet.