Lesen wird bei Kindern immer unpopulärer. Die Chemiepark-Gesellschaft Bitterfeld-Wolfen will etwas dagegen tun. Was mit ihrer Spende an die Bernsteinschule in Friedersdorf geschehen soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Friedersdorf/MZ. - Man könnte von perfektem Timing sprechen. Das bescheidene Abschneiden Deutschlands bei der Pisa-Studie wirft vielerorts die Frage auf, was sich verändern muss, um die Schüler hierzulande wieder in die Spur zu bekommen. Die Chemiepark GmbH geht nun mit bestem Beispiel voran und hat 2.500 Euro für die Einrichtung einer Kinderbibliothek an der Bernsteinschule in Friedersdorf gespendet. Vertreter des Betriebs trafen sich am Mittwoch mit Schulleiterin Romy Voss und Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos), um den Scheck zu überreichen.