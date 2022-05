Wie ein Sandersdorfer Gastronom auf Spaß bei der Lehre setzt - und dafür ausgezeichnet worden ist

Sandersdorf/MZ - Es ist Mittagszeit im „Sporti’s“ neben dem Sandersdorfer Sportplatz, am Nebentisch lassen es sich zwei Herren schmecken. Lange war das so nicht möglich - die Gastronomie hat in den vergangenen Jahren zwischen Lockdown und Maskenpflicht gelitten, so viel ist klar. Das kann auch Inhaber Matthias Groß bestätigen, der von einer „Zeit voller Höhen und Tiefen“ spricht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<