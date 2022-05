Wie die Schulstraße in Holzweißig noch in diesem Jahr ruhiger werden soll

In der Straße mit zwei rechtwinkligen Kurven rollen bald die Bagger an. Nach der Sanierung werden dort alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein. Doch was passiert mit Bäumen und Parkplätzen?

Holzweißig/MZ - Die Schulstraße in Holzweißig soll in diesem Jahr saniert werden. Durch den vorgesehenen Vollausbau wird die in zwei rechtwinkligen Kurven verlaufende Pflastertrasse zwischen der Hinteren Dorfstraße im Norden und der Petersrodaer Straße im Süden zu einem verkehrsberuhigten Bereich. „Dort sind künftig alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt“, erklärte Enrico Reglin vom Coswiger Ingenieur-Büro Reglin (IBR), das für die Planung zuständig ist, vor kurzem im Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss. Dort stellte er die Planungen vor.

Kurzzeit-Parkflächen vor der Kita

Die Befahrbarkeit wird nach dem Ausbau zweigeteilt sein: „Bis in Höhe der ehemaligen Schulzufahrt ist die Straße in beide Richtungen befahrbar, danach kann man in südliche Richtung nur aus der Schulstraße herausfahren“, so der Planer. Wechselseitig seien Parkflächen und Bäume vorgesehen, was zur Verkehrsberuhigung beitragen soll. In der 90-Grad-Kurve vor der Kita sollen Flächen für Kurzzeitparker wiederhergestellt werden. Auch an dem Übergang zur Petersrodaer Straße sollen zwei befestigte Stellplätze entstehen. „Insgesamt werden wir am Ende rund 25 Parkplätze im Bereich der Schulstraße haben - also ähnlich wie jetzt auch“, schaut der Planer voraus.

Die Straße wird mit rötlichem Betonpflaster befestigt, das zur Mitte hin ein leichtes Gefälle zur dort verlaufenden Entwässerungsrinne hat. Diese entwässert die Fahrbahn in den vorhandenen Kanal. Da es sich um eine Mischverkehrsfläche handelt, werde es keine separaten Fußwege geben, erklärte Reglin. Dennoch soll sich die Situation für Fußgänger verbessern. So ist die Anbindung der Parkfläche im Westen der Schulstraße vorgesehen - mit einem Sitzbereich auf der Pflasterfläche. „Die Bestuhlung stellt der Investor bereit.“ Die Rechtskrümmung im Süden soll ein Hochbeet erhalten, um Fußgängern mehr Sicherheit zu geben und die Befahrbarkeit der Grünfläche zu vermeiden. Zudem wird die Apotheke von Süden her eine Rampe für einen barrierefreien Zugang erhalten.

Parallel zu den baulichen Maßnahmen erfolgen weitere Neuerungen. So wird die Mitnetz Strom die Stromkabel von den Masten in die Erde verlegen. Gleichzeitig wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Vorgesehen sind 13 neue LED-Leuchten, die nachts dimmbar sind, damit niemand in den benachbarten Zimmern durch Straßenlicht belästigt wird. Außerdem werden die Fallrohre so eingebunden, dass das Regenwasser nicht auf das neue Straßenpflaster läuft. Gleichzeitig entstehen neue Regen- oder Mischwasserabläufe.

Mehrere Bäume können nicht stehenbleiben

Und welche Folgen haben die Bauarbeiten für die Bäume, zum Beispiel die Kastanien nördlich der Apotheke? „Die meisten Bäume werden gefällt“, sagt Reglin. Doch zugleich würden 17 neue kleinkronige, ortsansässige Bäume gepflanzt. Starten sollen die Bauarbeiten möglichst frühzeitig in diesem Jahr. Und der Planer geht davon aus, dass der Vollausbau auch noch in 2022 abgeschlossen sein wird.

Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Präßler lobte im Ausschuss die Arbeit des Ingenieurbüros als „qualitätsmäßig super“. Die Planungen entsprächen „voll den Vorschlägen des Ortschaftsrates.“ Präßler informierte zudem darüber, dass über eine Spendenaktion Parkbänke angeschafft werden sollen, die man im Bereich der Apotheke aufstellen wolle.