Wie die Bitterfelder Stadtkirche durch Umbauten zum Gemeindehaus werden könnte

Das Evangelische Gotteshaus in Bitterfeld wird umgestaltet - und langsam nehmen die Pläne Formen an. Gemeindemitglieder sollen mitbestimmen.

Bitterfeld - Die Pläne für den großen Umbau der Bitterfelder Stadtkirche nehmen nun konkrete Form an. Architekten vom Hallenser Büro cuboidoo erstellen das finale Konzept und prüfen die Machbarkeit des Vorhabens.

Eine entsprechende Studie läuft derzeit an, sie soll bis Oktober abgeschlossen werden. In dieser Zeit entscheidet sich, wie genau das seit Jahren angedachte Projekt in die Tat umgesetzt werden kann. Für die Studie wurden im Dezember 100.000 Euro vom Land gesichert, nachdem zwei vorherige Fördergesuche gescheitert waren.

Gemeindeleben soll in der Bitterfelder Kirche konzentriert werden

Das Vorhaben ist zukunftsweisend. Weil die Mitgliederzahlen in den kommenden Jahrzehnten erheblich sinken dürften, wollen die Protestanten das gesamte Gemeindeleben in dem Bitterfelder Gotteshaus konzentrieren. Gottesdienste, Konfirmandenunterricht, Büros und Ausstellungsflächen sollen unter einem Dach zusammengebracht werden, das Lutherhaus in der Binnengärtenstraße würde man dann schließen. Aber dafür muss der Innenraum der Kirche umgebaut werden.

In einem Auswahlverfahren setzte sich das Hallenser Architekturbüro mit seinen Ideen hierfür durch. Doch nun soll das Konzept nochmals überarbeitet werden. Auch die Wünsche und Anregungen der kleinen Gemeinden aus dem Kirchenkreis - Friedersdorf, Greppin, Mühlbeck, Reuden, Salzfurtkapelle und Wadendorf -sollen eingebunden werden. „Jetzt beginnt ein Prozess, in dem das gesammelt wird“, erklärt Uwe Zeh von cuboidoo.

Ende März hatten Kirche und Architektenbüro zu einer Informationsrunde eingeladen

Offen sei etwa, ob die Jugendarbeit oder Einrichtungen wie die Diakonie in der Stadtkirche untergebracht werden sollen. Zudem wird das Gebäude nun vermessen. Die Daten dienen den Architekten als Arbeitsgrundlage. Am Gesamteindruck des Gotteshauses wollen diese möglichst wenig ändern. „Unser architektonischer Ansatz war, den Charakter der Kirche zu behalten“, sagt Zeh. Man wolle viel mit Glas arbeiten. Das ermögliche es, wieder umzubauen, falls sich die Bedürfnisse über die Jahre ändern sollten.

Auch mit den Gemeindemitgliedern wurde das Vorhaben kürzlich wieder diskutiert. Ende März haben Kirche und Architektenbüro zu einer Informationsrunde eingeladen. „Das war eine Veranstaltung, um die Pläne in der Fläche bekannt zu machen“, sagt Pfarrer Martin Kabitzsch. Damit habe man nun vor allem auch die Menschen aus den umliegenden Gemeinden erreichen wollen. Laut Kabitzsch waren 40 bis 50 Personen vor Ort, es seien viele Fragen gestellt und Anmerkungen gemacht worden. „Das waren ganz gute Rückmeldungen“, findet der Pfarrer. Werte werde etwa darauf gelegt, dass in der umgebauten Kirche ausreichend Möglichkeiten für kulturelle Angebote besteht.

Wird der Kirchenraum für das Projekt verkleinert?

Einen ersten Eindruck davon, wie das neue Kultur- und Gemeindezentrum in der Stadtkirche aussehen könnte, hat das erste Konzept des Architekturbüros vergangenes Jahr geliefert. Demnach sollte der Kirchenraum verkleinert werden. Die Orgelempore könnte bis zum ersten Pfeiler vorgezogen werden. Dadurch entsteht oben ein großer Doppelraum, der multifunktional genutzt werden kann - als Winterkirche ebenso wie als Konzertraum.

Der Innenraum der Kirche soll umgestaltet werden. (Foto: André Kehrer)

Abgetrennt wird er auf ganzer Breite durch eine Glaswand. Zudem soll ein beidseitiger Zugang zum heutigen Orgelbereich entstehen. Dafür müsste die Orgel weichen. Die Seitenemporen werden bis auf Höhe der ersten Säulen nicht angegangen. Aber unter ihnen könnten im Erdgeschoss Funktionsräume wie Büros und WC entstehen.

Inwieweit dieser Plan nun so umgesetzt oder noch verändert wird, entscheidet sich in dem bis Oktober laufenden Prozess. (mz)