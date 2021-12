Wie die Bestuhlung des Kulturhauses Wolfen dank vieler Spender erneuert werden konnte

Wie sich das geändert hat - und was Bürger wie Erhard Reuter dazu beigetragen haben.

Erhard Reuter vom Ballett-Ensemble sitzt auf Platz Nummer 20 in Reihe 7 des Saals im Kulturhaus - vor knapp zehn Jahren hat er ihn finanziert.

Wolfen/MZ - Roter Polsterstoff und dunkelbraunes Holz, alles in bestem Zustand. Die Sitzlehne leicht geschwungen. Zur Bühne sind es nur wenige Meter. „Das ist schon ein anderes Sitzen“, sagt Erhard Reuter. Er steht ganz am Ende von Reihe 7 im großen Saal des Städtischen Kulturhauses und begutachtet Sitz Nummer 20. Zu dem Platz ganz außen hat das Vorstandsmitglied des Wolfener Ballett-Ensembles eine besondere Beziehung.

Auf der Rückseite der Sitzlehne ist eine Plakette angebracht, in der Reuters Name und der seiner Ehefrau Evelyn eingraviert sind. Die beiden sind die Paten von Platz 20, Reihe 7. Vor knapp zehn Jahren haben sie ihn mit einer Spende finanziert. Und einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass heute Hunderte Gäste das Bühnengeschehen in dem Saal bequem verfolgen können.

Lange galt die Bestuhlung als Problemzone der Veranstaltungsstätte am Wolfener Puschkinplatz

Das war nämlich nicht immer so. Lange galt die Bestuhlung als Problemzone der Veranstaltungsstätte am Wolfener Puschkinplatz. Wenig verwunderlich, denn schließlich steckt dem 1927 errichteten Kulturhaus bald ein ganzes Jahrhundert in den Mauern. „Das hier ist schon eine alte Dame. Mit den multifunktionalen neuen Häusern kann man das nicht vergleichen“, sagt Gabriela Schulze. Sie leitet das Städtische Kulturhaus seit 2010 - und findet, dass gerade die langjährige Geschichte den Charme der Einrichtung ausmacht.

Das höre man auch regelmäßig von angereisten Künstlern. Etwa dann, wenn diese durch die Gänge zu ihrer Garderobe schreiten. Dort sind Veranstaltungsplakate aus vergangenen Jahrzehnten angebracht. „Ach gucke mal, der war auch da“, heiße es dann oft, erzählt Schulze.

Die Stuhlreihen waren 1950 zur Wiederöffnung des Hauses nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt, 1977 dann nochmals aufbereitet worden

Doch eine Problemzone hatte die „alte Dame“ Kulturhaus eben. Ein Andenken daran steht noch immer im Flur vor dem großen Saal - vier der alten, miteinander verbundenen Polsterstühle. Schulze klappt eine der Sitzflächen auf und lässt sie zurückschnellen. Klack! „Wenn die Leute aufgestanden sind, ging das immer so“, erinnert sie. Da habe man zwar stets gleich gewusst, wenn eine Show beendet war. Doch der Komfort hielt sich wegen des harten Bügels im Sitz in Grenzen und auch die Polster hatten schon bessere Tage gesehen.

Gabriela Schulze begutachtet alte, ausgetauschte Stühle. (Foto: André Kehrer)

Die Stuhlreihen waren 1950 zur Wiederöffnung des Hauses nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt, 1977 dann nochmals aufbereitet worden. Mangels Fördermöglichkeiten blieb die Bestuhlung bei den Umbauarbeiten der jüngeren Vergangenheit dann stets außen vor. Doch im Jahr 2011 sollte sich das ändern. Unter dem Motto „Alter Glanz in neuen Stühlen - durchgesessen war gestern“ startete das Kulturhaus die besagte Spendenaktion.

Für 299 Euro konnte ein neuer Stuhl gesponsort, für 49 Euro einer der alten Klackersitze erworben werden. Schauspieler Tobias Köppe und Sängerin Judith Hermann posierten eigens für Plakate und fuhren bis nach Magdeburg, um die Spendenaktion zu bewerben. Der Einsatz zahlte sich aus. „Das Telefon ist nicht mehr verstummt, weil alle die alten Stühle haben wollten. Das war hier ein mächtiges Durcheinander“, erinnert sich Schulze. Man sei wochenlang beschäftigt gewesen.

Insgesamt sammelte das Kulturhaus rund 45.000 Euro ein

Auch Reuter wurde damals über das Plakat auf die Aktion aufmerksam. „Das war ein echter Hingucker“, sagt er noch heute. Gemeinsam mit seiner Frau entschied er, sich zu beteiligen. Denn: „Man kann nicht immer nur nehmen, man muss auch geben“. Reuter liegt es am Herzen, dass das Kulturhaus nicht nur als Spielstätte begriffen wird, in der die Bürger Kunst konsumieren können. Das Ballett-Ensemble nutzt die Räume und Säle am Puschkinplatz seit langem für Proben und Auftritte wie die jährlich Gala-Veranstaltung.

Und nicht nur das. Vom Amateurtheater über den Chor bis hin zum Briefmarkenverein bietet das Kulturhaus zahlreichen Einwohnern und ihrem kreativem Schaffen ein Zuhause. Viele gaben nun ihrerseits Geld für die Spendenaktion. Insgesamt sammelte das Kulturhaus so rund 45.000 Euro ein. Genug für 455 neue Stühle im Parkett des Saals. Bei der europäischen Ausschreibung setzte sich die italienische Firma Calio durch. Und im August 2014 war es dann soweit. Die Italiener rückten mit dem neuen Mobiliar an.

„Sie sprachen kein Wort Deutsch“, erinnert Schule. „Wir hatten einen Dolmetscher, das war schon alles recht lustig“. 2017 konnte dann auch der Rang erneuert werden. Seitdem bieten 601 Plätze im Saal höchsten Sitzkomfort. Es sind über 100 Stühle weniger, als zuvor - wegen breiter Sitzflächen.

Nun entspreche die Bestuhlung im Saal dem Kulturprogramm auf der Bühne

Aber das war es wert. Findet zumindest Reuter, der sich ebenfalls noch gut an die alten Sitzfleischquäler erinnert. Nun entspreche die Bestuhlung im Saal dem Kulturprogramm auf der Bühne. Und auch Sitz Nummer 20 in Reihe 7 hat das Vorstandsmitglied des Ballett-Ensembles natürlich schon ausprobiert.

Zwar nicht während einer Vorstellung, hier haben die Paten selbstverständlich kein Vorrecht auf „ihren“ Platz. Aber: „Wenn man hier engagiert ist und öfter mal den Einlassdienst macht, dann hat man natürlich Gelegenheit, sich da mal hinzusetzen“, sagt Reuter.