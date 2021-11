Wie der Stand der Arbeiten des Schlossumbaus in Zörbig ist und was Kulturminister Robra beeindruckt

Auf Faktenfinder-Mission im Kulturquadrat war Kulturminister Rainer Robra. Wie dort der Stand der Bauarbeiten ist. Und was dem Gast imponiert.

Einer der Räume, in denen die Holzbalken besonders geschädigt sind.

Zörbig/MZ - Dort, wo einst das Kellerverlies des Zörbiger Schlosses war, fällt Licht hinein. Nicht nur von außen, sondern auch von oben, durch die noch vorhandenen Deckenbalken. Viel musste in den vergangenen Monaten hier abgetragen werden, weniger als erhofft hält dem Zahn der Zeit stand. Dass das Holz so stark beschädigt ist, hatten Untersuchungen vor dem kompletten Schlossumbau nicht gezeigt.

Baugrenze im Schloss ziehen

So groß ist der finanzielle Druck, dass die Stadt aktuell plant, das Schloss nicht fertig zu sanieren, sondern einige Räume erst nach und nach abzuarbeiten. Rund 180 Quadratmeter sind davon betroffen. Diese Pläne legten Bürgermeister Matthias Egert (CDU) und Stefan Auert-Watzik, kommissarischer Museumsleiter im Kulturquadrat, Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) dar. Der war in dieser Woche sowohl in der Synagoge Gröbzig als auch im Zörbiger Kulturquadrat zu Besuch, um sich vom Stand der Bauarbeiten beider Museen ein Bild zu machen.

Das ging schon draußen vor der Tür los. Auf dem Pritschenwagen lagerten Holzbalken, angefressen von außen und innen - der gescheckte Nagekäfer hatte ganze Arbeit geleistet. Doch auch die Umbauarbeiten im Laufe der Zeit haben geradezu einen Flickenteppich hinterlassen. All das solle jetzt stimmig zusammengebracht werden. Gerade, erklärte Hochbau-Ingenieur Andreas Kleiner, seien mehrere Gewerke an der Reihe: Die Elektrik mitsamt Brandmelde- und Einbruchanlage wird eingebaut, dann werde Beton eingebracht. „Anschließend starten die Malerarbeiten.“ Die Treppe müsse später ebenfalls noch angehoben werden. „Die Außenanlagen hingegen müssen durch eigenes Personal gemacht werden“, so Kleiner.

Zerfressene Holzbalken - die der Kulturminister genauer betrachtet. André Kehrer

Kommt 2022 noch Geldregen?

Lichtblicke gibt es vor allem auf organisatorischer Seite: Der Heimatverein, der das Museum an jeder Stelle tatkräftig unterstützt, konnte neue und junge Mitglieder gewinnen. Das freute auch Robra: „Ich beobachte, dass bei vielen Menschen das Interesse wieder erwacht, sich für ihren Ort einzubringen.“ Auch das Museumskonzept ist gegossen, die Sammlungsstücke, die dafür nötig sind, alle eingelagert. Die Gräber aus Schortewitz, Victor Blüthgen, die Vorindustrialisierung und die Blütezeit des Zuckerrübensirups - die reiche Geschichte der Stadt und Ortsteile soll präsent sein.

„Im Hinterkopf versuche ich, Fördermöglichkeiten zu entdecken“, so der Kulturstaatsminister. Der Besuch sei eine „fact-finding mission“ - eine Lageerkundung. „Es ist noch sehr viel zu tun. Ich habe den Anspruch: Was begonnen wird, soll auch fertiggestellt werden.“ Es imponiere ihm, dass in Zörbig der Anspruch erhoben wird, Bausünden aus der Vergangenheit zu beheben - statt sie einfach nur zu ummanteln.

Ist dafür vielleicht noch ein wenig finanzielle Hilfe von Landesseite drin? Bürgermeister Matthias Egert deutete in den sozialen Medien nach dem Rundgang etwas an: „Ein Gespräch mit dem Chef der Staatskanzlei Rainer Robra hat uns Hoffnung gegeben, im nächsten Jahr mit einer neuen Fördermöglichkeit den Ausbau der Räume abzuschließen.“