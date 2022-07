Wie der ehemalige Gasthof „Stern“ in Friedersdorf bald neu erstrahlen soll

Der ehemalige Gasthof in Friedersdorf wird grundhaft umgebaut. Was planen die neuen Eigentümer damit und warum auch die Gemeinde Muldestausee sich über das Projekt freut.

Friedersdorf/MZ - Knapp drei Jahre ist es her, dass der „Gasthof zum Stern“ in Friedersdorf geschlossen hat. Seitdem stand dieses historische Gebäude, das auf eine lange Tradition in der Ortschaft verweisen kann, leer. Doch das dürfte nicht mehr lange so bleiben: Der „Stern“ soll bald in neuem Glanz erstrahlen.