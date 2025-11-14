Die notwendige Zahl an Abos ist erreicht. Nun stehen noch die endgültigen Förderbescheide und die Baugenehmigung aus.

Wichtige Entscheidung für Dorfladen im Container in Rösa - Eröffnung schon Anfang 2026?

Einkaufen im Containersoll wie in Burgkemnitz bald auch in Rösa möglich sein.

Rösa/MZ. - Im Muldestausee-Ortsteil Rösa sieht es gut aus mit der Wiederkehr eines Dorfladen. Marius Schiel, mit Partnerin Sandy Hoppert die Triebkraft hinter der Idee vom containergestützten 24-Stunden-Einkauf auf dem flachen Land, bestätigt das. Demnach unterstützen die Rösaer das Projekt. „Wir haben bisher 146 gezeichnete Abos für den Shop. Das entspricht einem Wert von insgesamt 3.625 Euro. Damit können wir mit dem Projekt den nächsten Schritt gehen.“