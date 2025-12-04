Regionalgericht-Wettbewerb 2025 Wettbewerb der Köche aus Anhalt - Warum es in Bitterfeld Rouladen wie von einem anderen Stern gibt
Die Bitterfelder Restaurants Heimathafen und Seensucht präsentieren ihre Beiträge für das Regionalgericht 2025 und zeigen, wie variantenreich eine Aufgabe umgesetzt werden kann.
04.12.2025, 18:00
Bitterfeld/MZ. - Vor wenigen Tagen begann in Anhalt die Bewertungsrunde zum Regionalgericht 2025, dem elften Kochwettbewerb des Kochvereins Anhalt-Dessau und der Regionalmarke Mittelelbe.