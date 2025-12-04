weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Regionalgericht-Wettbewerb 2025: Wettbewerb der Köche aus Anhalt - Warum es in Bitterfeld Rouladen wie von einem anderen Stern gibt

Die Bitterfelder Restaurants Heimathafen und Seensucht präsentieren ihre Beiträge für das Regionalgericht 2025 und zeigen, wie variantenreich eine Aufgabe umgesetzt werden kann.

Von Thomas Schmidt 04.12.2025, 18:00
Thomas Wolffgang, Ralf Weber und Daniel Giesicke bewerten als Jury des Regionalgerichts 2025 die eingereichten Kreationen.
Bitterfeld/MZ. - Vor wenigen Tagen begann in Anhalt die Bewertungsrunde zum Regionalgericht 2025, dem elften Kochwettbewerb des Kochvereins Anhalt-Dessau und der Regionalmarke Mittelelbe.