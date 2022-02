Wettbewerb ausgerufen: Künstlerische Gestaltung des neuen Bitterfelder Kreisels erst ab 2023

Der Kreisverkehr in der Mühlstraße, hier bei der Freigabe, soll gestaltet werden.

Bitterfeld/MZ/CZE - Die Idee des Ortschaftsrates Bitterfeld, für die künstlerische Gestaltung des neu entstandenen Kreisels in der Mühlstraße einen Ideenwettbewerb durchzuführen, wird vom Wirtschafts- und Umweltausschuss einhellig unterstützt. In dessen Sitzung wurde allerdings der zeitliche Ablauf für dieses Vorhaben, an dem sich die Bürger beteiligen sollen, noch einmal präzisiert.

Der Ideenwettbewerb soll durch die Stadtverwaltung im ersten Halbjahr 2022 durchgeführt werden. Aus den eingegangenen Ideen soll anschließend der Ortschaftsrat das abschließende Konzept der Kreiselgestaltung entwickeln.

Die zeitliche Abfolge bedeutet, dass die eigentlichen Arbeiten erst im kommenden Jahr durchgeführt werden können

Das bildet schließlich die Grundlage, um entsprechende finanzielle Mittel im Haushalt einzustellen. Auf diese Abfolge wies in der Sitzung auch Stefan Hermann, Amtsleiter für Stadtentwicklung, hin. „Erst wenn die Ideen in eine Projektskizze überführt wurden, können wir Mittel einplanen“, so Hermann. Er plädierte erneut dafür, beim Wettbewerb einen gewissen Rahmen vorzugeben. Die zeitliche Abfolge bedeutet, dass die eigentlichen Arbeiten erst im kommenden Jahr durchgeführt werden können. Der Kreisel war im November 2021 fertiggestellt worden.

Ausschussmitglied Uwe Müller, zugleich Ortschaftsratsmitglied der CDU-Fraktion, betonte die Bedeutung des Kreisel als Tor von der Goitzsche zur Innenstadt. Die Gestaltung soll zum Stadtjubiläum 2024 abgeschlossen sein.