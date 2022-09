Wer kennt diesen Mann? Polizei sucht mit Bildern aus Zörbig nach möglichem Brandstifter

Nach einem Gebäudebrand im Oktober 2021 in Zörbig hoffen die Ermittler mit Hilfe von Phantombildern und dem Foto einer Überwachungskamera auf neue Erkenntnisse.

Zörbig/MZ - Mit dem Bild einer Überwachungskamera ist die Polizei derzeit auf der Suche nach einem mutmaßlichen Brandstifter, der ein Gebäude in der Radegaster Straße in Zörbig angezündet haben könnte. Das Ereignis fand bereits im Jahr 2021 statt, in den Nacht zum 25. Oktober. Laut Polizei habe ein derzeit unbekannter Täter dabei ein Grundstück betreten und auf unbekannte Art und Weise das darauf befindliche Gebäude entzündet. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Eine andere Variante des Phantombildes. Phantombild: Polizei

Das Foto zeigt den unbekannten Mannr in der Nähe des Tatortes. Es soll sich laut Täterbeschreibung um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann handeln, der dunkelblondes bis braunes Haar mit deutlichen Geheimratsecken im Stirnbereich hat. Zudem weist er markante Gesichtszüge und eine auffallende Nasenpartie auf. Der Gesuchte war bekleidet mit einer Sporthose mit hellen seitlichen Applikationen sowie Sport- oder Turnschuhen. Er trug außerdem eine schwarze Jacke und hatte einen schwarzen Beutel dabei.

Auch eine Überwachungskamera hat den Mann aufgenommen. Foto: Polizei

Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Person.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter Tel.: 03496/42 60 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.