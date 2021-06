Weniger Tests und offene Bürgerämter - Anhalt-Bitterfeld reagiert auf Inzidenz von 0,0

Bitterfeld/MZ - In das öffentliche Leben des Landkreises zieht anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie Stück für Stück wieder Normalität ein. Kreissprecher Udo Pawelczyk bestätigte, dass das Bürgeramt an den Standorten Bitterfeld, Köthen und Zerbst ab Donnerstag, 1. Juli, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. „Zu beachten ist jedoch, dass ein Mund-NasenSchutz zu tragen ist und die Kontaktdaten in eine Liste zur Kontaktnachverfolgung eingetragen werden.“ Das Bürgeramt hat an allen drei Standorten Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Besucher werden zudem am Dienstag von 13 bis 18 und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr empfangen.

Erneut keine Infektion am Dienstag

Hintergrund der Wiederöffnung der Ämter ist ein weitgehend zum Erliegen gekommenes Infektionsgeschehen. Laut Angaben des Landkreises wurden auch am Dienstag keine neuen Infektionsfälle mit dem Coronavirus bekannt. Der für die Beurteilung des Infektionsgeschehens mit zurate gezogene Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt weiter bei 0,0. Das heißt: An wenigstens sieben Tagen in Folge hat sich bezogen auf 100.000 Einwohner im Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine Person mit dem Corona-Virus infiziert.

In der Vergangenheit sah das anders aus. Seit Pandemiebeginn im März 2020 wurde das Corona-Virus im Kreis bei insgesamt 6.774 Personen nachgewiesen. Als aktuell infiziert gilt noch eine Person aus Raguhn-Jeßnitz. Außerdem wird in den Krankenhäusern des Kreises kein einziger Patient wegen einer Covid-19-Erkrankung intensivmedizinisch behandelt.

Landkreissprecher Udo Pawelczyk macht im Zusammenhang mit den Schutzimpfungen gegen das Virus darauf aufmerksam, dass für den Nachweis einer vollständigen Impfung nun auch im Impfzentrum Köthen ein entsprechender QR-Code ausgegeben wird. Den gab es bisher nur im Impfzentrum Wolfen oder in Apotheken der Region.

Neuer Ort für Impfungen in Raguhn-Jeßnitz festgelegt

In der Folge des niedrigen Infektionsgeschehens und der vielfach mit einem Wegfall der Testpflicht verbundenen Lockerungen streichen nun auch immer mehr Kommunen ihre Testmöglichkeiten zusammen. Keine Tests wird es so ab Juli in der Gemeinde Muldestausee mehr geben. Das bestätigte Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos). Die Verwaltung von Raguhn-Jeßnitz hat hingegen den Ort für Erst- und Zweitimpfungen von der Jahnturnhalle in die Turnhalle der Grundschule „Hermann Conradi“ verlegt. Damit soll der SG Jeßnitz die Möglichkeit zum Vereinssport in der angestammten Jahnturnhalle gegeben werden, heißt es weiter.