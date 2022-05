Weltspitze aus Thalheim: Kältekammerspezialist Mecotec blickt auf bestes Jahr der Unternehmensgeschichte

Besuch in den neuen Hallen: Mecotec-Gründer Enrico Klauer (l.) und Geschäftsführer Friedrich Rheinheimer begutachten Türen der Kältekammern.

Thalheim/MZ - Enrico Klauers Arme gestikulieren. Dort werden die Kältekammern gebaut, dort wird der Showroom sein, dort wird getestet. Wird, denn noch steht da nicht viel mehr als ein paar Kisten. Noch ist die gigantische Halle sehr, sehr leer. „In ein paar Wochen sieht es hier ganz anders aus“, verspricht Klauer, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Mecotec in Thalheim, dem nach eigener Aussage Weltmarktführer für elektrische Kältekammern. Denn in dieser großen Halle wird das Unternehmen in nächster Zeit mit der Fertigung seiner hoch spezialisierten Produkte beginnen.