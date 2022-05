Welche Corona-Regeln erwartet Teilnehmer des Goitzsche Marathons 2022?

Bitterfeld/MZ - Das größte Lauf-Event der Region ist auf dem Weg zurück in die Normalität. Die Vorbereitungen für den voraussichtlich ersten Goitzsche Marathon seit Pandemiebeginn, der zum angestammten Termin im Frühling stattfindet, sind in vollem Gange. Wer am 8. Mai an einem der Läufe teilnehmen möchte, kann sich bereits anmelden. Die Organisatoren vom Dachverband Goitzsche Sport und Kultur haben das entsprechende Portal auf ihrer Webseite freigeschaltet.