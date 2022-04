Weitere Straßen in Wolfen wegen Bauarbeiten gesperrt

In Wolfen gibt es zwei neue Baustellen.

Wolfen/MZ - Über zwei weitere Straßenbaumaßnahmen in Wolfen hat die Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen informiert. Demnach soll unter Vollsperrung in der John-Schehr-Straße 2a ein Gas-Hausanschluss verlegt werden. Diese Baumaßnahme beginnt am Freitag, 29. April, und soll bis zum Freitag, 6. Mai, durchgeführt werden.

Zudem werden gerade in der Jahnstraße für einen Hausneubau Strom- und Trinkwasserleitungen verlegt. Hier wird die Vollsperrung bis voraussichtlich Mittwoch, 5. Mai, verlängert. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Thälmannstraße, die Oppenheimstraße und die Leipziger Straße.