Weiter kein neuer Fall - Landkreis reduziert ab Sonntag die Testpflichten deutlich

Anhalt-Bitterfeld - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat es erneut keine neuen Infektionsfälle mit dem Coronavirus gegeben. Das teilte Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. Er bestätigte außerdem, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis vom Robert-Koch-Institut ein weiteres Mal mit 0,0 angegeben wird (Stand Freitag, 25.?Juni, 0?Uhr).

Auf diesen Sachverhalt hat die Landkreisverwaltung reagiert und unter anderem die Testpflicht erheblich reduziert. Ab Sonntag, 27.?Juni, entfällt die Testpflicht für die Innengastronomie, außerschulische Bildungsangebote, Angebote von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie vergleichbare Einrichtungen, Literaturhäuser, Theater, Kinos, Stadt- und Naturführungen. Auch beim Sport muss nicht mehr getestet werden. Ausnahmen bestehen für Teilnehmer an Wettkämpfen.

Laut Pawelczyk darf Personen der Zutritt zu Konzerthäusern und -veranstaltungen auch ohne Testung gewährt werden, wenn kein gastronomisches Angebot vorgehalten wird, die Bedienung ausschließlich am Tisch erfolgt oder die Veranstaltung auf maximal 100 Teilnehmer beschränkt ist. Die Erleichterungen sind möglich, weil an zehn Tagen in Folge ein Inzidenzwert von 35 unterschritten worden war.