  4. Parkplätze werden blockiert: Weißer Lastwagen steht seit Tagen vor Bitterfelder Kita - Eltern und Erzieher sind verärgert

Ein weißer Lkw sorgt in Bitterfeld für Unmut, weil er gleich mehrere Parkplätze vor einer Kita blockiert. Was das Ordnungsamt dazu sagt.

Von Benjamin Telm 27.10.2025, 11:46
Das ist der Laster, der für Unmut bei Eltern und Kita sorgt.
Das ist der Laster, der für Unmut bei Eltern und Kita sorgt. Foto: Andrea Haverkamp

Bitterfeld/MZ. - Auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte „Bussibär“ in der Bitterfelder Parkstraße steht seit über einer Woche ein weißer Lastwagen, der seitdem bei den Kita-Eltern und dem Personal für Unmut sorgt. Denn dieser blockiert gleich drei Parkplätze durch seine Parkweise. Doch warum unternimmt das Ordnungsamt nichts?