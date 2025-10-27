Ein weißer Lkw sorgt in Bitterfeld für Unmut, weil er gleich mehrere Parkplätze vor einer Kita blockiert. Was das Ordnungsamt dazu sagt.

Weißer Lastwagen steht seit Tagen vor Bitterfelder Kita - Eltern und Erzieher sind verärgert

Das ist der Laster, der für Unmut bei Eltern und Kita sorgt.

Bitterfeld/MZ. - Auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte „Bussibär“ in der Bitterfelder Parkstraße steht seit über einer Woche ein weißer Lastwagen, der seitdem bei den Kita-Eltern und dem Personal für Unmut sorgt. Denn dieser blockiert gleich drei Parkplätze durch seine Parkweise. Doch warum unternimmt das Ordnungsamt nichts?