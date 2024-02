Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandersdorf/MZ/uro. - Er ist eine der größten Veranstaltungen des Frühjahrs in Sandersdorf und soll auch 2024 zum Erfolg werden. Der traditionelle Weinfrühling wird vom 3. bis 5. Mai auf dem Platz der Deutschen Einheit in der Sandersdorfer Ortsmitte gefeiert – in einem eigens für die beliebte Veranstaltung errichteten romantischen Winzerdorf, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung betont. Die Rede ist von Ständen, an denen Weine aus verschiedenen Regionen angeboten werden.