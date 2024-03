„Sie hat mich an ihre Mutter erinnert“

In einer fünfstündigen Verhandlung kamen viele Details der Tat ans Tageslicht.

Bitterfeld/Zörbig/MZ. - Das Amtsgericht Bitterfeld hat am Dienstag einen Mann aus Zörbig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Jutta Keil sah es als erwiesen an, dass der 47-Jährige sich an der damals 13-jährigen Tochter seiner Lebensgefährtin des schweren sexuellen Missbrauchs, der schweren Körperverletzung und damit auch der Misshandlung einer Schutzbefohlenen schuldig gemacht hat. Viele Details kamen erst innerhalb der fünfstündigen Verhandlung ans Tageslicht.

Traumatische Erfahrung

Passiert sein soll die Tat Anfang März 2022, so die Anklage. Als seine Lebensgefährtin eines Tages nicht da ist, überlässt sie die jüngste Tochter in der Obhut ihres ältesten Kindes, der 13-Jährigen. Die liegt zur Mittagszeit mit ihrer wenige Monate alten Schwester im Bett, als ihr Stiefvater sich an ihr vergeht. Die Details der Tat werden sehr genau genannt.

Der Angeklagte und das von ihm missbrauchte Mädchen wohnen zu dem Zeitpunkt bereits seit Jahren zusammen. Seine heute 34-jährige Lebensgefährtin ist fünffache Mutter, die beiden jüngsten Kinder sind von ihm. Die Geschädigte ist ihr ältestes Kind.

Vor Gericht wird schnell klar: Der Mann wird sich geständig einlassen. Die Beziehung zu dem Mädchen sei schon immer besonders gewesen, erklärt er und fährt fort: „Sie ist vor meinen Augen größer geworden, sie hat mich zudem sehr an ihre Mutter erinnert.“ Irgendwann habe er gemerkt, dass er sich auch sexuell zu ihr hingezogen gefühlt habe. Aus der offenen, fröhlichen Art des Mädchens habe er dann „falsche Vorstellungen bekommen, sodass ich dachte, dass sie meine Anziehung erwidert.“

Doch eine Frage kann er nicht zur Zufriedenheit von Richterin und Staatsanwältin beantworten – warum er sich an der 13-jährigen Tochter seiner Lebensgefährtin verging, während diese unterwegs war und während sich seine eigene, wenige Monate alte Tochter im selben Bett befand. Die Antwort darauf bleibt er schuldig. Dass er einen Fehler gemacht habe, sei ihm zudem erst „ein bis zwei Tage später“ aufgefallen, teilt er mit.

Für das missbrauchte Mädchen war und ist es hingegen ganz klar traumatisch. Auch wenn die heute 14-Jährige als Zeugin geladen war, herrscht Einigkeit im Gericht, dass man ihr die Befragung ersparen wolle. Stattdessen wird aus ihrer Aussage bei der Polizei vorgelesen. Alles sei „sehr schnell“ gegangen und sie habe nicht gewusst, wie ihr geschah. Es sei „wie in einem Film gewesen“, sagte sie damals und beschrieb unter Tränen, dass sie Schmerzen gehabt habe. Zudem habe ihr Stiefvater auch nicht verhütet. Danach sei sie aufgestanden und in ihr Zimmer gegangen. Er habe sie gebeten, von der Tat nicht zu erzählen.

Doch dabei blieb es nicht. Ans Licht gekommen ist der Fall dann später in der Schule. Denn Lehrern und Schulsozialarbeitern fällt auf, dass das sonst so gepflegt auftretende Mädchen einen ungewaschenen Eindruck machte und häufig fehlte. Darauf angesprochen, ob es ihr gut gehe, platze es aus ihr heraus. Auch ihrer Mutter, die vor Gericht als Zeugin aussagte, berichtete sie dann davon. Das Jugendamt wurde aktiv und alle Beteiligten achteten daraufhin darauf, dass die beiden nicht mehr alleine im selben Raum sind. Doch der Angeklagte lebt weiterhin im selben Haus wie der Rest der Familie, wenn auch inzwischen in einer separaten Wohnung. Seine Lebensgefährtin und Mutter der Geschädigten sagt vor Gericht aus, dass ihr die Schwere der Tat bewusst sei. Doch sie betont auch, Angst davor zu haben, dass der Mann der Familie ins Gefängnis müsste. Auch, weil die Kinder dann ohne Vater aufwachsen würden, wie sie festhält.

Eine vergleichsweise milde Strafe?

Kein Argument, das die Staatsanwältin erweicht. „Er hat es sich mit seinen Handlungen selber zuzuschreiben, dass das in ihn gesetzte Vertrauen zerstört ist“, erklärt sie und fordert drei Jahre Haft. Die Verteidigung hat dem, da die Fakten auf dem Tisch liegen, nicht viel entgegenzusetzen und plädiert doch für eine Bewährungsstrafe.

Am Ende wird der 47-Jährige zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Die vergleichsweise milde Strafe – der Strafrahmen sieht bis zu 15 Jahre vor – erklärt Richterin Keil damit, dass der Angeklagte keine Vorstrafen habe und Teil einer Familie sei, dessen Vertrauen er zwar missbraucht habe, die ihn aber offensichtlich zumindest nicht verstoßen habe. „Sicherlich ist das auch eine harte Strafe für die Familie“, resümiert die Richterin am Ende einer langen Verhandlung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.