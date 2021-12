„Weihnachtsfrieden“ in Bitterfeld: Verkehrssünden werden erst im nächsten Jahr bestraft

Bitterfeld/MZ - Verkehrssünden werden in der Stadt Bitterfeld-Wolfen bald später geahndet. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) hat den „Weihnachtsfrieden“ ausgerufen. „Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Besinnung. Um die Weihnachtsfreude nicht zu beeinträchtigen, wird es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsfrieden in der Stadt Bitterfeld-Wolfen geben“, so der Oberbürgermeister.

Laut Pressemitteilung werden beispielsweise Bußgeldbescheide, Kostenbescheide, Verwarngelder, Anhörungen und Zeugenfragebögen in der Zeit vom 20. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 nicht versandt. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum Gesetze und Verordnungen trotzdem einzuhalten sind. Ordnungswidrigkeiten, wie beispielsweise Halte- und Parkverstöße, werden im genannten Zeitraum weiterhin geahndet.