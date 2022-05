Weihnachtsbaum für immer: Bitterfeld-Wolfen will künftig Tannen pflanzen statt sie zu fällen

Claus Voigt sucht auf dem Pflanzenhof in Priorau die Nordmannn-Tannen aus, die in Greppin und Wachtendorf gesetzt werden sollen.

Greppin/MZ - Jedes Jahr im November rücken Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadthof Bitterfeld-Wolfen aus, um die von Bürgern bereitgestellten Weihnachtsbäume für die Ortsteile zu fällen, zu transportieren und dann auf den vorgesehenen zentralen Plätzen wieder aufzustellen. Doch dieses Vorgehen soll sich Schritt für Schritt ändern. Denn die Stadt schwenkt in Sachen Weihnachtsbäume um: Statt Tannen für die Adventszeit zu fällen, sollen welche gepflanzt und so zur umweltfreundlichen Dauerlösung werden. Schon in diesem Monat geht es damit los. Vorreiter wird der Ortsteil Greppin.