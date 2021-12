Weihnachts-Pakete aus Bitterfeld für die Flut-Kinder im Ahrtal

Bitterfeld/MZ - Weihnachts- und Schneemänner auf rotem Papier verbergen sorgfältig, was sich in den 22 Päckchen verbirgt. Schließlich gehört auch Heimlichkeit in die Weihnachtszeit. Doch viel mehr als nur eine Überraschung sollen die Pakete das Weihnachtsgefühl zurückbringen. Denn sie gehen von Bitterfeld aus an eine Kita ins Ahrtal, die durch die Flutkatastrophe vom Juli besonders geschädigt wurde. 40 Kinder sollen so trotzdem ein fröhliches Weihnachtsfest genießen. Eingepackt sind Puppen, Malsachen, Spielzeug - alles für Kinder unter sechs.

Organisiert wurde die Sammelaktion von Kerstin Täubert-Lindemann. Sie ist Mitglied der Wasserwacht Bitterfeld und bildet Kinder und Jugendliche zu Rettungsschwimmern aus. Außerdem ist sie in einer Whatsapp-Gruppe, die Hilfe für das Ahrtal organisiert. Täubert wollte also beides zusammenbringen. „Die Eltern dort haben ganz andere Sorgen, aber für die Kinder ist Weihnachten eben wichtig“, so die Helferin.

Die Jüngsten sollten nicht das Gefühl haben, der Weihnachtsmann hätte sie vergessen

Die Jüngsten sollten nicht das Gefühl haben, der Weihnachtsmann hätte sie vergessen. Mit einer Kita aus Gemünd sei der Kontakt entstanden. Regelmäßig telefoniert Kerstin Täubert-Lindemann, die selbst Erzieherin ist, mit der Leiterin. Die Kita in Gemünd hat schwere Schäden davongetragen: Die Wände seien voller Heizöl, das Gebäude müsse abgerissen werden. Täubert war selbst 2002 und 2013 bei den Hochwasserkatastrophen vor Ort im Einsatz. „Ich bin froh, dass meine Kinder das nicht erleben müssen.“ Umso mehr ist sie überzeugt, zu helfen.

Per Post sollen die Geschenke indes nicht ins Ahrtal kommen - Freiwillige wollen die Pakete mitnehmen. Und zu den besonders engagierten Helfern gehören auch Fans der Bitterfelder Band Goitzsche Front, etwa Jens Aßmann und Ronny Wachsmuth. Diese haben sich über ihre Fan Crew organisiert, wie Bandmanager Steven Dornbusch und Sänger Pascal Bock erklären. „Am Anfang sind gleich 30 Helfer gefahren, heute immer noch zehn bis 15 jedes Wochenende“, so Dornbusch.

Goitzsche Front plant Konzert für die Fluthelfer vor Ort

Die Motivation der vielen Anpacker komme vor allem daher, dass sie selbst bei den vergangenen Hochwasserkatastrophen im Raum Bitterfeld Hilfe erlebt hätten. „Dass sie nun was zurückgeben wollen, finden wir richtig cool“, ist sich die Band einig. „Wir sind wahnsinnig stolz auf unseren Fanclub.“ Dass beim Aufräumen wohl auch immer wieder Musik der Bitterfelder gespielt werde, sorgt ebenfalls für ein kleines Schmunzeln.

Im nächsten Sommer soll die Musik von Goitzsche Front dann auch nicht nur von CD oder digital laufen: Die Musiker planen, ein Konzert für die Fluthelfer vor Ort zu geben. Vielleicht ist das auch für die fleißigen jungen Geschenkepacker der Wasserwacht ein guter Anlass, im Ahrtal vorbeizuschauen. Denn aktuell könne aufgrund der Coronalage kein Besuch stattfinden. Nicht einmal gemeinsames Geschenke verpacken durfte stattfinden, bedauert Kerstin Täubert-Lindemann. Doch die Rettungsschwimmer hoffen auf bessere Zeiten.