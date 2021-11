„Weihnachten im Schuhkarton“: 193 Pakete aus Greppin sollen für leuchtende Kinderaugen sorgen

Die jungen Leute in Greppin haben fleißig sortiert und anschließend alles in Kartons verpackt.

Greppin/MZ - Insgesamt 193 Pakete mit jeder Menge Geschenken wurden am Dienstagabend im Greppiner Jugend- und Freizeitzentrum reisefertig gemacht. Im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die es seit 1996 im deutschsprachigen Raum gibt. Vor 21 Jahren eröffnete Familie Kohl in Steinfurth eine Sammelstelle und band damit die Region in die Aktion des weltweit agierenden Vereins Samaritan’s Purse (Die barmherzigen Samariter) ein.

So sind auch diesmal wieder viele Geschenke für Kinder vor allem in Osteuropa zusammen gekommen. „Wir wissen, dass sich in dem großen Berg das 30.000 Paket befindet“, sagt Gertrud Kohl, die schon von Kindheit an mit der Aktion verbunden ist.

Für Tobias Köppe, den Leiter des Greppiner Treffs, ist es das vierte Mal, dass seine jungen Leute an der Aktion teilnehmen. „Wir haben mit 15 Paketen begonnen und uns jetzt auf fast 200 gesteigert“, freut er sich über den Zuspruch der Menschen aus der Region. Das zeige, so Köppe, dass man doch Anteil am Schicksal der Kinder und Jugendlichen nehme, die noch nie in ihrem Leben etwas geschenkt bekommen haben. Vor allem für die Kinder, die beim Sortieren und Einpacken in Greppin geholfen haben, sei es eine prima Sache gewesen. Anfragen für die nächste Aktion lägen schon vor, sagt der Leiter.

„Wir haben der Aktion den Namen ,Packparty’ gegeben, weil alle 20 Kinder und Jugendlichen nach getaner Arbeit noch eine kleine Party gefeiert haben“, sagt Köppe. Dabei habe die Anwaltskanzlei Herrmann aus Bitterfeld den Part der kulinarischen Versorgung übernommen. Und auch schon im Vorfeld hatte Susanne Herrmann aus Roitzsch die Sammelstelle für Spenden und Pakete im Haus am Park in Roitzsch eingerichtet.

Trennung zwischen Mädchen und Jungen sowie eine Staffelung in drei Altersgruppen

Das sei sehr gut angekommen und so seien die Roitzscher diejenigen, welche die meisten Pakete zur diesjährigen Sammlung beigetragen haben. Köppe will natürlich die anderen Partner nicht vergessen. So hätten der Inselclub Raguhn, der Stadtelternrat Bitterfeld-Wolfen, die Kinder und Jugendfeuerwehren Holzweißig und Wolfen sowie der Jugendtreff Greppin und der Jugendclub Holzweißig zum Sammelergebnis beigetragen.

Nun sei es nicht so, dass alle in Greppin gesammelten Pakete gleich auf die Reise gehen. Schon beim Packen habe man darauf geachtet, dass eine Trennung zwischen Mädchen und Jungen sowie eine Staffelung in drei Altersgruppen erfolgt, erklärt Tobias Köppe. Hülle und Deckel der Pakete seien schön bunt dekoriert aber so, dass man immer noch einen Blick auf den Inhalt werfen kann. „Bestimmte Dinge wie zum Beispiel Flüssigkeiten dürfen nicht verschickt werden. Da müssen wir darauf achten, bevor der Zoll die Pakete wieder auseinandernimmt“, so Köppe. Von Greppin aus treten die gefüllten Schuhkartons dann die Reise nach Steinfurth ins Sammelzentrum der Familie Kohl im Triftweg 1 und von dort aus nach Berlin an.

„Ich kann mich noch genau erinnern, wie alles bei uns in der Garage anfing“, sagt die heute 27-jährige Gertrud Kohl. „Wir waren als Kinder immer schon dabei und empfinden es als eine prima Tradition“, sagt sie. Damit noch anderen Kindern auf dieser Welt zu helfen, sei besonders schön. „Wenn man dann, wie mein Bruder Tristan, einmal bei der Verteilung in Polen dabei gewesen ist und die leuchtenden Kinderaugen gesehen hat, empfindet man die viele Arbeit nicht als solche“, meint Gertrud Kohl. Dabei bedankt sie sich bei allen, die auch 2021 wieder etwa 2.000 Kartons nach Steinfurth brachten. „Und wer noch nicht dabei war, kann noch bis Ende November seine Spende in Steinfurth abzugeben“, wirbt sie für weitere Beteiligung.