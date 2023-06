Die große Sporthalle in Wolfen-Krondorf hat sich vom Vorzeigeobjekt zum Sorgenkind entwickelt. Sport ist hier seit 2021 tabu. Was jetzt die Lösung bringen soll.

Wegen statischer Mängel - Sporthalle in Wolfen kann weiterhin nicht genutzt werden

Bauprobleme in Bitterfeld-Wolfen

Die neuen Oberlichter werden auf dem Dach der Krondorfer Sporthalle eingebaut. Die Arbeiten sollen in dieser Woche beendet werden.

Wolfen/MZ - Die Arbeiten an der seit Dezember 2021 für jegliche Nutzung gesperrten landkreiseigenen Sporthalle in Wolfen-Krondorf gehen in die entscheidende Phase.

Nach Auskunft von Kreissprecherin Marina Jank soll noch in dieser Woche der Austausch des Lichtbandes des Hallendachs beendet werden. Das ist praktisch die Krone der Dachkonstruktion. Sie war im...