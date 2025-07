Die Tanzfläche im DPS Club in Schierau war immer voll.

Raguhn/MZ/uro. - Es sollte die große Party zum Sommerauftakt unter freiem Himmel werden. Mit allerhand Musik, reichlich Food und coolen Drinks. Doch daraus wird nichts. Das für Samstag geplante Gute-Laune-Spektakel „Raguhn tanzt“ ist verschoben.

„Wir haben uns rechtzeitig entschieden, denn das angesagte Wetter passt nicht zu unserem Sommer Open Air. Egal, ob Regen oder nicht, es wird nicht sommerlich und unserem Konzept entsprechend“, erklärt Veranstalter Michael Drimel. Er hat aber auch gute Nachrichten parat. Die Party am alten Heizwerk in der Markeschen Straße der Muldestadt wird am 2. August nachgeholt.