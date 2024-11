Wassersportzentrum für Sportler am Muldestausee kann kommen: 125.000 Euro Spenden gesammelt

In nur drei Monaten

Friedersdorf/MZ. - Nun ist es offiziell. Der Verein Wassersportclub Friedersdorf und die Gemeinde Muldestausee haben die nötige Spendensumme erreicht, um die nächsten Schritte im Projekt Mitteldeutsches Wassersportzentrum in Angriff zu nehmen. In nur drei Monaten, von Ende August bis Ende November, kamen 125.000 Euro an Spenden zusammen.