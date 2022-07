Wasserrohrbruch in Pouch: B100 bleibt auf unbestimmte Zeit voll gesperrt

Nach einem Rohrbruch am Dienstagmorgen in Pouch haben viele Einwohner wieder Zugang zu Trinkwasser - doch die B 100 ist auf unbestimmte Zeit voll gesperrt.

Der Wasserrohrbruch in Pouch wurde am Dienstag nur teilweise behoben.

Pouch/MZ - Nach einem Wasserrohrbruch in Pouch am Dienstagmorgen hat die Midewa mit den Reparaturarbeiten begonnen. Das teilte das Unternehmen auf MZ-Anfrage mit. Um das Problem zu beheben, ist eine Vollsperrung der Bundesstraße 100 am Ortsausgang Pouch in Richtung Friedersdorf notwendig geworden.