Wassermassen überfluten Kellerräume - Feuerwehren im Dauereinsatz - Gaststätte betroffen

Raguhn-Jessnitz/MZ - Für die Kameraden der Wehren aus Raguhn, Jeßnitz, Retzau, Marke sowie Schierau und Priorau spielte der Dauerregen am Mittwoch eine große Rolle. Nachdem sie in einer Übung gegen 9 Uhr in der Tornauer Kita Bummi den Jüngsten noch spielerisch ihr Können gezeigt hatten, mussten sie ab 10 Uhr mit vereinten Kräften Regenwasser bekämpfen.

Die Jeßnitzer hatten ab 10 Uhr An der Aue in der Nähe der Autowaschanlage mit Wasser auf der Straße zu tun, um ein Eindringen in Keller zu verhindern. Kurze Zeit später riefen Pieper und Sirene die Raguhner zum Bootshaus an der Mulde in Raguhn. Dort stand der Keller des Gebäudes unter Wasser und musste leer gepumpt werden.

Auf der anderen Seite der Mulde bestanden die gleichen Probleme. Im ehemaligen Klubhaus Gérard Philipe, in dem heute das griechische Restaurant Syrtaki die Gäste begrüßt, stand der Keller unter Wasser. „Es war wie ein Sturzbach“, beschreibt der Raguhn-Jeßnitzer Stadtwehrleiter Steffen Münter die Situation. Das Wasser sei von der Straße aus wie ein Fluss hinabgelaufen und habe sich den Weg in die Kellerräume gebahnt. Für das Syrtaki-Team ein großer Schreck. Dennoch dankten sie den Freiwilligen für ihren schnellen Einsatz.

Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. „Wir haben uns mit der Leitstelle abgestimmt und sind sofort zum nächsten Einsatzort gefahren“, sagt Münter. Der befand sich ein Stück weiter an der Dessauer- und der Gartenstraße. Auch dort mussten etwa 20 Zentimeter Wasser aus den Kellern gepumpt werden.

„Bei solch starken Niederschlägen ist das Abwassersystem einfach überlastet“, erklärt der Stadtwehrleiter. Zu den örtlich vorhandenen Wassermassen kämen noch die aus der höher gelegenen Siedlung hinzu. All das könnten die Leitungen nicht fassen, zumal sich an machen Stellen Schmutz- und Regenwasser eine Leitung teilen. „Was nicht über die Kanalisation abläuft, sucht sich den Weg dann von der Straße in die Keller“, nennt Münter die Gründe der Überflutung bei solchen Starkregensituationen.