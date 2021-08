Wasser flutet leer stehendes Haus in der Humboldstraße in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Nach Polizeiinformationen sind unbekannte Täter in Bitterfeld am Wochenende gewaltsam in die Kellerräume eines leerstehenden Wohngebäudes in der Humboldtstraße eingedrungen. In den Kellern beschädigten und entwendeten die Täter mehrere Wasserrohre, so dass Wasser ungehindert aus den Leitungen herausströmen konnte. Der entstandene Gesamtschaden kann gegenwärtig nicht beziffert werden.