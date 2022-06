Was wird aus den Langzeitbaustellen Schierauer Hauptstraße und dem „Kinderland am Seegarten“?

Schierau/MZ - Lange hat es gedauert, doch nun können die Einwohner von Schierau wohl bald aufatmen. Noch vor Jahresende soll in dem kleinen Ort im Norden von Raguhn-Jeßnitz wieder Normalität einkehren. Die beiden Langzeitbaustellen auf der Hauptstraße und in der Kita „Kinderland am Seegarten“ stehen vor dem Abschluss. Das bestätigt Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) auf MZ-Anfrage.

