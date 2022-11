Was Strom- und Gaskunden im Altkreis Bitterfeld zu den neuen Preissteigerungen sagen

EnviaM erhöht die Preise erneut zum Jahresbeginn. Was bedeutet das für Kunden, die erst in die Grundversorgung gewechselt sind? Die MZ hat nachgefragt.

Greppin/Bobbau/MZ - Petra Bernd und ihre Nachbarin Christine Mankoswki sitzen am Küchentisch von Bernds Greppiner Wohnhaus, vor ihnen liegen Rechnungen, die sie vergleichen. Energierechnungen. Keinesfalls ein unbekanntes Bild dieser Tage, denn die Energiepreise kommen nicht zur Ruhe – und Kunden ebenso wenig. Ob sie schon neue Post bekommen haben von ihrem Strom- und Gasversorger? „Nein, es war noch nichts im Briefkasten“, sagt Bernd. Die beiden Frauen wissen aber schon, worum es geht. Denn von den neuen Preiserhöhungen haben sie am Mittwochmorgen in der Mitteldeutschen Zeitung erfahren.