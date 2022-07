Was machen Gudrun und Werner Rauball nach ihrem Abschied aus der Politik von Bitterfeld-Wolfen?

Gudrun und Werner Rauball vor ihrem Haus in Bitterfeld, wo derzeit um die 70 Hortensien und viele andere Blumen blühen.

Bitterfeld/MZ - Erdbeertorte lässt sich Werner Rauball gern schmecken - nicht nur einmal im Jahr. Aber am 15. Juni immer. An jenem Tag vor 30 Jahren nämlich kam er mit Sack und Pack aus Nordrhein-Westfalen in die Region, um zu seiner großen Liebe Gudrun nach Wolfen zu ziehen. Schon knapp zwei Jahre später wurde sie dann auch seine Frau.