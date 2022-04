Was geschah am Sonntagabend? War der Reizgas-Einsatz im Zörbiger Kinderheim nur eine Mutprobe?

Zehn Mädchen und Jungen im Kinderheim Zörbig durch Reizgas verletzt. 45 Feuerwehrleute und Rettungsdienst im Einsatz. Haus ist geschlossen. Was geschah in der Nacht von Sonntag auf Montag?

Zörbig/MZ - Es sollte offenbar eine Art Mutprobe sein, doch die ging gründlich schief und löste am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten aus. Zehn Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren sind im Zörbiger Kinderheim durch versprühtes Reizgas verletzt worden. Sieben mussten stationär in zwei Krankenhäusern aufgenommen werden, drei weitere wurden ins Köthener Kinderheim gebracht. Nach einer 24-stündigen Überwachung konnten am Montag fünf Kinder wieder entlassen werden. Auch sie werden nun in Köthen untergebracht.