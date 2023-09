Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pouch/MZ - Mit den Worten „Sie sehen so aus, als ob Sie hier was zu sagen haben“ spricht der ältere Herr Ferid Giebler an, der sich an einem sonnigen Spätsommervormittag mit der Presse an der Poucher Freizeitanlage zum Interview trifft. Giebler fragt, wie er helfen könne. Er habe seinen Autoschlüssel verloren, sagt der Mann. Irgendwo hier müsse er liegen. Giebler zögert nicht, greift zum Telefon und ruft in der Verwaltung an. Zwar liegt dort kein Autoschlüssel, wie ihn der Senior beschrieben hat. Doch der Bürgermeister, der sich erst zum Ende des kurzes Austauschs als dieser zu erkennen gibt, nimmt den Fall mit und empfiehlt, einfach später nochmal nachzufragen.