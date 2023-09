Von der Werkstatt bis zum Schloss gibt es am Sonntag, dem 10. September, wieder viel im Altkreis Bitterfeld zu entdecken. Die MZ fasst zusammen, was man wo besichtigen kann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Auch in diesem Jahr gibt es am kommenden Sonntag, 9. September, beim Tag des offenen Denkmals wieder viel zu entdecken. Unter dem klangvollen Motto „Talent Monument“ soll der Blick auf die Alleinstellungsmerkmale verschiedener Bauwerke im Altkreis Bitterfeld gerichtet werden. Wie es auf der Webseite des bundesweiten Aktionstages heißt, sollen Besucher dazu eingeladen werden, sich bei dieser ganz eigenen Form der Talentshow ein Bild von den vielfältigen Qualitäten der teilnehmenden Denkmäler zu machen, von denen bei weiten nicht alle pompös daherkommen. Die MZ fasst zusammen, was in den einzelnen Kommunen stattfindet – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.