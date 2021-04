Was am Wahlsonntag im Juni in Anhalt-Bitterfeld dieses Jahr anders sein wird

Am 6. Juni werden die Bürger in Anhalt-Bitterfeld zur Wahl gebeten.

Bitterfeld - Der 6. Juni wird ein entscheidender Sonntag in Anhalt-Bitterfeld: Neben der Landratswahl, bei der ein neuer Chef für die Kreisverwaltung bestimmt wird, steht zeitgleich auch die Zusammensetzung des neuen Landtages zur Wahl. Im Vorfeld wurde bereits kräftig an den Wahlkreisen geruckelt: Nun werden von künftig 83 Abgeordneten 41 direkt gewählt, in Anhalt-Bitterfeld sind drei Direktmandate zu vergeben. Der Landrat hingegen wird von allen Einwohnern direkt gewählt.

Wahlkreise wurden im Vergleich zur letzten Wahl verändert

Aus vier mach drei: Zum Landkreis gehören bei der Landtagswahl 2021 die Wahlkreise Köthen (22), Zerbst (23) und Bitterfeld-Wolfen (28) - der Altkreis gehört also zu zwei Wahlkreisen. Dabei verliert im Vergleich zur vorherigen Wahl Köthen etwa die Stadt Könnern im Wahlbereich.

Muldestausee und Raguhn-Jeßnitz gehören dafür nun nicht mehr nach Bitterfeld, sondern zum Wahlkreis Köthen. Und der Wahlkreis Wolfen wurde aufgeteilt. 218 Wahlbezirke befinden sich im Landkreis, diese sind für jeweils maximal 2.500 Wahlberechtigte zuständig. Auch 19 Briefwahlbezirke wurden durch die Kommunen eingerichtet.

„Bis spätestens zum 16. Mai 2021 erhält jeder eine Wahlbenachrichtigung“

Rund 143.485 Wahlberechtigte wohnen im Landkreis, informiert der stellvertretende Kreiswahlleiter Rene Rosenfeldt. Wer wo wählen darf, steht auf der Wahlbenachrichtigung. „Bis spätestens zum 16. Mai 2021 erhält jeder eine Wahlbenachrichtigung“, so Rosenfeldt. Wer im Wahllokal wählen möchte, muss seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen und einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das sind nur zwei der Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie. Auch setzen sich die Städte und Gemeinden dafür ein, ihre Wahlhelfer vor der Wahl impfen zu lassen.

Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, per Brief zu wählen. Dafür können Wahlberechtigte bei der Gemeinde einen Antrag stellen. Die Wahlbenachrichtigung enthält bereits einen Vordruck dafür. Allerdings können Briefwahlunterlagen auch jetzt schon beantragt werden.

Zwischenstände und das vorläufige Endergebnis werden über die Facebook-Seite des Landkreises geteilt

Am Wahlsonntag wird zuerst das Ergebnis für die Landtags-, danach für die Landratswahl ausgezählt. Zwischenstände und das vorläufige Endergebnis werden dabei über die Facebook-Seite des Landkreises geteilt, eine Ergebnispräsentation in den Räumen der Landkreisverwaltung soll es nicht geben. „Mit ersten Ergebnissen aus den Wahlbezirken wird ab 18.30 Uhr zu rechnen sein“, heißt es aus dem Kreiswahlbüro.

Sollte ein Kandidat bei der Landratswahl mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist er direkt gewählt. Wenn nicht, findet am 27. Juni eine Stichwahl statt. (mz)