Löberitz/MZ - Irgendwie kommt sich jetzt näher, was zusammengehört. So ist jedenfalls der Plan. Es geht um die Eckpfeiler der Schachgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt. Die sind tief in zwei Orten verankert: in Löberitz und Ströbeck. Das weiß wohl schon jedes Kind, so bald es mit dem Spiel der Könige in Berührung kommt. In beiden Gemeinden werden jene Bretter gehütet, die für so manchen die Welt bedeuten. Darüber wird zu reden sein und über so vieles mehr, davon ist der Löberitzer Museumschef Konrad Reiß überzeugt. Ort und Zeit für Gespräche wurden mit Bedacht ausgewählt: die Löberitzer Schachtage, die vom 23. bis 25. Juni stattfinden.