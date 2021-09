Warum Soldaten der US Air Force aus Ramstein diese Woche im Bitterfelder Klinikum musizieren

Bitterfeld/MZ - Uniformen, Instrumente, gute Laune: Dafür steht die Dixieland-Band der US Air Force aus Ramstein. Das beweisen die Musiker auf Touren durch ganz Europa. Das habe sie jetzt auch im Bitterfelder Klinikum gezeigt.

„Es ist das erste Mal, dass Militärmusiker bei uns gastieren“, sagt Gesundheitszentrum-Sprecherin Grit Hachmeister über das Konzert, für das sich nicht zuletzt die Mitglieder des Bitterfelder Lions Clubs stark gemacht hatten. Der Auftritt der Band sollte ein Dankeschön an das medizinische Personal und ein Lichtblick für Patienten in Zeiten der Corona-Pandemie sein, erklärte Lions-Mitglied Georg Kuropka bereits im Vorfeld des besonderen Gastspiels, das am Mittwoch zu großen Teilen auf der Freifläche vor dem Klinikum stattgefunden hat. Einmal jedoch schulterten die Soldaten ihre Instrumente und marschierten im Takt durch Glashalle und Innenhof.

„Ein Erlebnis. Eine schöne Idee“, befand der Ärztliche Direktor, Volker Baumgarten. Auch Gesundheitszentrum-Geschäftsführer René Rottleb lobte die besondere Atmosphäre und freute sich, dass die Musiker zahlreiche Zuhörer hatten. „New-Orleans-Feeling im Krankenhaus“ käme offensichtlich gut an. Ob es ein weiteres Gastspiel der Dixieland-Band geben wird, ist offen.

Fest steht jedoch, dass die Angehörigen der Air Force in dieser Woche noch einmal groß aufspielen werden. Am Samstag stehen sie beim Sommerkonzert der Lions in der Sandersdorfer Mehrzweckhalle auf der Bühne.