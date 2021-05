Warum sind die Briefwahlzettel in Anhalt-Bitterfeld nicht komplett angekommen?

Bitterfeld - Viele Briefwähler im Landkreis haben sich in den vergangenen Tagen gewundert. Denn obwohl sie die Zusendung der Unterlagen für die Wahlen zum Landtag als auch für den Landrat beantragt hatten, schickten ihnen die Kommunen nur jene für die Abstimmung zum Landesparlament zu.

Per Infozettel erklärte beispielsweise die Stadt Bitterfeld-Wolfen, dass der Stimmzettel zur Landratswahl „momentan nicht zur Verfügung steht“. Eine Erklärung zu den Gründen findet sich dort aber ebenso wenig wie bei den Mitteilungen aus anderen Kommunen. Es wird jedoch klargestellt, dass die Unterlagen noch automatisch zugeschickt werden.

Der AfD-Kreischef kommentierte diese Mitteilung in sozialen Medien mit „Unfähigkeit bis zum Schluss“

Stellt sich die Frage: Ist eine Panne passiert? Diesen Eindruck versuchen zumindest manche politischen Kräfte zu erwecken. So kommentiert der AfD-Kreischef diese Mitteilung in sozialen Medien mit „Unfähigkeit bis zum Schluss“ und verweist auf seinen Landratskandidaten Volker Olenicak: „Die Ursache sei wohl, dass die Druckerei die Wahlzettel nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt hat.“ Das allerdings ist schlicht falsch, wie Kreiswahlleiter René Rosenfeld auf MZ-Anfrage erklärt.

„Es ist gar nichts schief gelaufen und es gibt auch kein Problem“, sagt Rosenfeldt. Dass die Wahlzettel zur Landratswahl bislang noch nicht vorlagen, liege schlichtweg „an den vorgeschriebenen Fristen“, die man einhalten müsse: Dementsprechend durfte die Kreiswahlkommission die Kandidaten für die Landratswahl erst am Mittwochabend vergangener Woche offiziell bestätigen. „Erst danach konnten wir den Druckauftrag für die Stimmzettel auslösen.“ Die Direktkandidaten für die Landtagswahl dagegen stehen schon etwas länger offiziell fest. Deshalb konnten diese Unterlagen früher gedruckt, den Kommunen zur Verfügung gestellt und an die Briefwähler rausgeschickt werden.

„Im Jahr 2014 fanden in Anhalt-Bitterfeld zeitgleich Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und Landratswahlen statt. Da war das ähnlich.“

Doch hätte man dann mit der Zusendung der Wahlbenachrichtigung, die viele Wähler zur Beantragung der Briefwahlunterlagen nutzen, nicht noch warten sollen, bis die Stimmzettel für beide Wahlen tatsächlich vorliegen?

„Nein, das ging leider auch nicht, da hier die Fristen ebenfalls per Gesetz vorgeschrieben sind“, sagt Rosenfeldt. Der Fall ist übrigens keine Premiere: „Im Jahr 2014 fanden in Anhalt-Bitterfeld zeitgleich Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und Landratswahlen statt. Da war das ähnlich.“ Am Donnerstag sind laut Rosenfeldt die Stimmzettel aus der Druckerei planmäßig bei den Kommunen eingetroffen. Sie werden nun an die Wähler, die diese beantragt haben, automatisch verschickt.

Ein Problem ist bei diesen Stimmzetteln allerdings nun doch aufgetreten

Ein Problem ist bei diesen Stimmzetteln allerdings nun doch aufgetreten. Rosenfeldt hat am Donnerstagabend entdeckt, dass beim Landratskandidaten Swen Knöchel die angegebene Berufsbezeichnung nicht korrekt ist. „Herr Knöchel ist Diplom-Finanzwirt. Aber auf den Stimmzetteln steht Diplom-Verwaltungswirt. Den Fehler haben wir gemacht.“ Knöchel sei darüber informiert worden.

Rein rechtlich sei das zwar nicht problematisch. Dennoch lasse man bei der Druckerei rund 127.000 korrekte Stimmzettel nachdrucken. Daraus ergäben sich Zusatzkosten von knapp 3.000 Euro für den Landkreis. Die korrigierten Unterlagen sollen Ende nächster Woche eintreffen und werden dann gegen die fehlerhaften ausgetauscht. „In den Wahllokalen werden nur die neuen Stimmzettel verwendet.“ (mz)